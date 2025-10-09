ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」が、10日に開幕する。産休から復帰2節目の大山千広（29＝福岡）は、前節のからつ（21〜26日）で予選突破を果たしながら、5日目に準優勝戦前の一般戦で無念のフライングに散った。「やっぱりスタートが難しかった。動体視力が…。その辺はもう少し時間がかかりそう」2023年9月19〜24日の下関プレミアムG1ヤングダービー以来、2年ぶりの実戦は簡単ではなかった。そ