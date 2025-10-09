宮城県知事選は９日告示され、いずれも無所属で、６選を目指す現職と新人４人が立候補を届け出て、５人による争いが確定した。投開票は２６日。５期２０年の現県政への評価などが争点となる。現職の村井嘉浩氏は、自民党県議らが支援組織を作ったほか、公明党県議団も支持を決めた。新人で前県議の遊佐美由紀氏は、立憲民主党の地方議員や共産党県組織が自主的に支援。新人で前自民党参院議員の和田政宗氏は参政党と政策に関す