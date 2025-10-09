バラエティー番組で俳優広末涼子さんの交通事故にまつわるクイズを出題したとして、TBSテレビは9日「捜査中の交通事故をクイズの題材として扱ったことは不適切だった」と認め、広末さんらに謝罪するコメントを発表した。