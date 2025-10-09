ヒグマの出没情報に伴って閉鎖された札幌市の旭山記念公園のゲート＝9月札幌市でヒグマの市街地近くへの出没が急増している。9月の出没は過去10年の月間最多を記録した。市民が襲われて負傷したほか、公園の閉鎖や学校の休校など市民生活に影響が広がっており、専門家からは「災害級」の事態だとの指摘も。餌である木の実の不作が要因と考えられ、市は山あいの住民に夜間と早朝の不要不急の外出を控えるよう呼びかけている。札