フリーアナウンサーの石井祐里枝（28）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児出産を投稿した。ベッドでの娘との2ショット写真を添え、「先日、第一子となる女の子を出産いたしましたおかげさまで母子ともに元気です」と報告。「初めてのことばかりに戸惑いながらも、小さな命のぬくもりに幸せを感じる毎日です」とつづり、「妊娠中からあたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。