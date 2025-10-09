All About ニュース編集部は2025年9月26日、全国10〜60代の男女205人を対象に、「遠方からでも行きたいと思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、「遠方からでも行きたいと思う福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：いわき・ら・ら・ミュウ（いわき市）／27票「いわき・ら・ら・ミュウ」は、いわき市小名浜に位置する道の駅。館内には、鮮度・品ぞろえ・