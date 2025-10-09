その愛くるしい姿で、大館をPRします。JR大館駅の観光駅長に、今年も、秋田犬の「想空」が任命されました。列車のお出迎えや、イベントでのおもてなしが主な任務で、9日もさっそく、駅のホームで利用客を出迎えました。普段は、JR大館駅前にある観光施設、秋田犬の里に“出勤”し観光客を出迎えている秋田犬の「想空」。去年2月に生まれた白毛のオスで、大館市の看板犬を務めています。秋田犬のふるさと、大館を盛り上げても