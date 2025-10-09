秋田市の認定こども園の園児たちが秋の味覚、サツマイモを収穫しました。苗植えを一緒にしたおじいちゃんおばあちゃんも駆け付け、みんなで実りの秋を楽しみました。秋田市のあらやこども園の園児たちが向かったのはサツマイモ畑です。待ちに待った収穫に、苗植えを一緒にした園児のおじいちゃんおばあちゃんも駆け付けました。理事長「みんなが6月に植えたサツマイモがすごく大きくなっているようです」園児「いえーい」6月