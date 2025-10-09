結婚や子育てなどを支援する倉敷市の取り組みに役立ててもらおうと、明治安田生命が企業版ふるさと納税による寄付を行いました。 倉敷市役所で式典が開かれ、明治安田生命の永島英器社長から倉敷市の伊東香織市長に目録が手渡されました。倉敷市は「結婚・出産・子育ての希望をかなえるまち倉敷事業」への企業版ふるさと納税を募っていて、全国で社会的課題解決に取り組んでいる明治安田生命から300万円が寄付されたものです。