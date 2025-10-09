ボディビルダーの山本義徳氏が、米ロサンゼルスにあるゴールドジム1号店をyoutube「VALX山本義徳筋トレ大学」で紹介した。広大な敷地を生かしたジムは、「ボディービルダーの聖地」と呼ばれ、日本ではあまり見かけない最新マシンが続々と登場。公開から3日で再生回数は10万回を超えた。前回は「20年ぐらい前に来た」と話す山本氏。「施設がきれいになり、マシンも増えた。パーソナルトレーナーと一緒にトレーニングしてい