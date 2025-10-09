岡山北区の百貨店で、岡山市出身の現代美術作家・平子雄一さんとコラボした限定グッズが販売されています。 【写真を見る】「ツリーマン」が人気岡山市出身の現代美術作家・平子雄一さんとコラボした限定グッズ販売天満屋岡山店で 天満屋のロゴが入った平子雄一さんのキャラクター「ツリーマン」です。天満屋の百貨店100周年を記念してコラボ企画が実現し、1階の特設コーナーでオリジナルグッ