今回は、歌い手のわかばやしさんが2025年9月25日に投稿した「I NEED YOU！」を紹介する。歌コレ2025春の＜じん部門＞で、「夜咄ディセイブ」をカバーした結果、じんさん本人の選定で優勝。じんさんによる書き下ろし楽曲の提供が決定した、わかばやしさん。その末にようやく生まれたのが、この「I NEED YOU！」だ。文／小町 碧音（こまち みお）﻿﻿﻿二人の接点は、2023年に始動した音楽原作プロジェクト