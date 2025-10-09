広島県内のインフルエンザの患者数は増加傾向で、県が対策を呼びかけています。県が９日発表した最新状況によると、９月２９日からの１週間でインフルエンザの患者数は５２人が報告されました。１医療機関あたりでは０．５５人と、前の週の０．３２人から増加傾向です。広島市や福山市のほか、三原市など県東部の保健所管内などで増えています。広島市と尾道市では３件の学級閉鎖が報告されています。全国ではすでに流行期に入