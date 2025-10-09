万博のシンボル「大屋根リング」。一周全て残すよう求める動きに吉村知事は…閉幕まで残り４日となった大阪・関西万博。そのシンボルである「大屋根リング」は閉幕後、北東部分約２００ｍを残し、その周辺を公園や緑地として市が管理する方針が決まっています。そんな中、京都大学の前総長らは１０月８日、会見を開き、万博のレガシー（遺産）という観点からリングの全体像を十分に体験できる形で残してほしいと訴えました。