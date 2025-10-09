城崎温泉にある入浴施設の女湯に侵入したとして、自称・ミステリー作家の男が逮捕されました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、島根県松江市の自称・ミステリー作家、藤井尚容疑者（４８）です。警察によりますと、藤井容疑者は１０月９日午前６時すぎ、城崎温泉にある外湯「一の湯」の女湯に侵入した疑いがもたれています。当時、営業前で女湯に客はいませんでしたが、開店準備のために来た職員が全裸の藤井容疑者をみ