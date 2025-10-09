【ロサンゼルス＝後藤香代】米連邦検察は８日、今年１月に米カリフォルニア州ロサンゼルスで１２人が死亡した大規模な山火事を引き起こしたとして、ジョナサン・リンダーネクト容疑者（２９）を放火の疑いで逮捕したと発表した。リンダーネクト容疑者は１月１日午前０時過ぎ、西部パシフィック・パリセーズの丘で、何らかの可燃物に火を付けた疑い。連邦検察によると、消防当局がすぐに鎮火したが、地中で火がくすぶり続けた。