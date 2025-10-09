群馬県警前橋東署は８日、前橋市の無職女性（８５）が現金２０万円をだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表した。警察官を装った男が「犯人を見張るからお金を渡して。後で逮捕する」と伝えるなど、警察が市民に協力を求めて摘発する「だまされたふり作戦」を逆手にとった手口だった。発表によると、７日午後５時頃、女性宅に市職員を名乗る男から「厚生年金の残高が足りない。金融機関に手配して取りに行かせる」とうその電話