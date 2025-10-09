９日午後３時４５分頃、東武東上線の柳瀬川駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は志木―川越市駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午後５時１５分に全線で運転を再開した。東武鉄道によると、池袋駅発小川町駅行きＴＪライナーの１号、３号、５号、７号、９号は運休となる。また、東京メトロ有楽町線、副都心線・東急東横線との直通運転は中止している。