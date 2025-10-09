京都市左京区の下鴨神社で奉納土俵入りを披露する横綱豊昇龍。左は太刀持ちの平戸海、右は露払いの明生大相撲の横綱豊昇龍が9日、京都市左京区の下鴨神社で奉納土俵入りを行い、約150人の支援者や参拝客が拍手を送った。2036年の式年遷宮に伴う奉祝事業の一環で、豊昇龍は「素晴らしいところ。神様に、守っていてくださいという気持ちだった」と穏やかな表情で話した。太刀持ちの平戸海、露払いの明生を従え、下鴨神社にゆかり