神奈川・大磯町の海岸で釣りに来ていた男性3人が波にさらわれ、1人が死亡しました。9日午前5時半ごろ、大磯町の照ヶ崎海岸で、友人同士で釣りに来ていた男性3人が波にさらわれました。このうち、50代の男性2人は自力で岸に上がり無事でしたが、67歳の男性が行方不明になりました。海上保安庁などが捜索にあたり、男性は午前8時過ぎに海岸から南西に約1.9kmの沖合で見つかり、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。3人は