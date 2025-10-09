システム障害の影響でウイスキーなどの値上げを延期します。アサヒビールはサイバー攻撃によるシステム障害の影響が続いていることを受けて、来月1日の出荷分から予定していたウイスキーやテキーラの値上げを延期すると発表しました。対象は「ブラックニッカクリア」や「クエルボ・エスペシャル」など5ブランドの26品目です。対象商品のうち現時点で出荷できる商品が限られるため延期したということで、値上げ日は未定だとしていま