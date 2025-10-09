桜田ひより（22）が8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。休みの日の過ごし方を明かした番組では「人付き合いから逃げたい女たち」が集合し、さまざまな話題で議論した。桜田は「休みの日は家に引きこもっていたい」と語り、「お香とかたきながら部屋の天井を見て、ぼーっとしてそのまま寝るっていうのがすごい好きです」と語った。くりぃむしちゅー上田晋也は「天井見ながら空想してるの？」と質問