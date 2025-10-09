MBS（毎日放送）は9日、大阪・関西万博開幕日の4月13日に行った「1万人の第九EXPO2025」でのドローン使用をめぐり、必要な行政手続きに不備があったとして、9月26日に航空法違反の疑いで大阪地検に書類送検された同社及び撮影スタッフ3人について、7日付で不起訴処分になったと発表した。同社は「引き続き、社内においてドローンに関する規則の周知を徹底するとともに、チェック体制の強化に取り組んでまいります」としている。