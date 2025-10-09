JR四国がオープンする「Setolive別邸 by 4S STAY」高松市西の丸町 宿泊需要の高まりを受けて、JR四国が高松駅の近くに19日、新しい宿泊施設をオープンします。島を旅するカップルや外国人旅行者がターゲットです。 新しい宿泊施設「Setolive別邸 by 4S STAY」は地上3階建てで、築39年の住宅の2階部分までを改装しました。 元の建物の多くの部分をそのままにリノベーションし、改装費は