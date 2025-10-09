（スタジオ解説）（徳増 ないる キャスター）各地で被害も確認されています台風22号、そして23号もやってくるということですが、静岡県内への影響について、松浦さん、解説をお願いします。（松浦 悠真 気象予報士）まず台風22号についてなんですけれども、現在の位置は関東の南東海上にありまして、県内は風速15メートル以上の強風域からも抜けてきています。風の影響はだんだんと小さくなっていく頃なんですけれども