(C)1994 藤島康介／講談社・バンダイビジュアル・丸紅 バンダイナムコフィルムワークスは、藤島康介原作によるアニメ「逮捕しちゃうぞ」OVAシリーズをHDテレシネによる新マスターでBlu-ray化。「OVA『逮捕しちゃうぞ』Blu-ray Disc(特装限定版)」(品番：BCXA-2006)を2026年1月28日より発売する。価格は9,680円。 (C)1994 藤島康介／講談社・バンダイビジュアル・丸紅 OVA「逮捕しちゃうぞ」は、1994年