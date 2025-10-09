通貨オプションボラティリティー ドル円１週間９．４％付近、円関連のヘッジ需要高い USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.386.468.106.35 1MO9.706.648.206.68 3MO9.546.688.237.11 6MO9.666.908.587.43 9MO9.697.008.757.67 1YR9.707.108.897.84 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.877.406