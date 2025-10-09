◇プロ野球フェニックスリーグ 阪神 2-2 くふうハヤテ(9日、宮崎・アイビー)今季限りで現役を引退をする阪神・原口文仁選手。引退セレモニーでも「CS、日本シリーズと戦力となれるよう僕も最後の最後までやり抜きます」と意気込みを語っていましたが、その言葉通りフェニックスリーグでも“代打の切り札”らしい活躍を見せ、アピールを続けています。9日には、くふうハヤテとの一戦に臨んだ阪神。ヘルナンデス選手のタイムリーで幸