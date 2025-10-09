スマートフォンに必要なSIMカードを通信サービス会社から騙し取ったとして、SIM販売会社の社長ら2人が逮捕されました。SIMの一部は特殊詐欺事件で使われていました。【映像】連行される容疑者２人の様子ドー・バン・クオン容疑者（38）ら2人は今年、「不審な客には売りません」と通信サービス会社にうそを言って3回にわたりSIMカード合わせて370枚を契約し、だまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと2人は「面