宮城県庁＝仙台市青葉区任期満了に伴う宮城県知事選が9日告示され、6選を目指す現職村井嘉浩氏（65）、新人で自民党元参院議員の和田政宗氏（51）、立憲民主党を離党した新人で元県議の遊佐美由紀氏（62）ら過去最多と並ぶ5人が無所属で立候補した。投開票は26日。他はいずれも新人で福島県の自営業金山屯氏（85）、元宮城県角田市職員伊藤修人氏（33）。村井氏は自民、公明両党の県議らが支える。遊佐氏は立民県議や共産党