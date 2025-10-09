２児の母で女優の加藤ローサ（４０）が９日、ＳＮＳを更新。子供の合唱祭に参観したことを明かした。「合唱祭だった日もうすぐ文化祭もあるし芸術の秋」とｓｔｅｖｅｎａｌａｎ（スティーブンアラン）の黒いオールインワンのパンツに、ジレ風のベージュのジャケットを羽織り、オレンジ色のバッグを持った保護者コーデを披露。髪はすっきりまとめたアップヘアで清潔感と上品感がにじみ出ている。加藤は２０１１年