ガザ地区をめぐる和平案にイスラエルとハマスが合意したことについて、林官房長官は「第1段階の合意が成立したことを歓迎する」と評価しました。【映像】林官房長官 ガザ和平案の合意を評価「トランプ米国大統領のイニシアティブのもと、ガザ紛争終結のための包括的計画に基づき、当事者間で第1段階の合意が成立したことを、わが国として歓迎いたします」（林官房長官）林長官は、「事態の沈静化と2国家解決の実現に向けた重要