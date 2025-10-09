藤井 風が、「I Need U Back」のMVを本日10月9日21時（日本時間）にプレミア公開する。 （関連：藤井 風『Prema』評宇野維正：本作が“インスタントクラシック”となった3つの理由） 同楽曲は、9月5日にリリースされた3rdアルバム『Prema』の収録曲。本日22時より放送される『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風～いま、世界で～』（NHK総合）に先駆けて、本MVが公開されることとなった。 なお、同番組では3r