サガン鳥栖は9日、FW新川志音(18)と9月28日付でプロ契約を締結したことを報告した。出場要件を満たしているため、いきなりのA契約となる。新川はサガン鳥栖U-18に所属する高校3年生で、5月に来季のトップチーム昇格内定が発表されていた。2種登録選手として今季のJ2で27試合5得点を記録し、ルヴァンカップと天皇杯にもそれぞれ1試合出場しており、U-18日本代表に加えてU-22日本代表にも招集された。プロ契約に際してクラブを通