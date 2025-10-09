ハンワホームズが１１月１７日に名証ネクスト市場に新規上場する。上場に際して３８万株の公募と、需要状況に応じて上限５万７０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は同月７日。主幹事はフィリップ証券。同社は建設業及びＥＣを中心とした小売・卸売業などを手掛ける。同社はＴＯＫＹＯＰＲＯＭａｒｋｅｔに上場しているが、同月１６日に上場を廃止する予定。 出