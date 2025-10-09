今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことをきっかけとした円安がどこまで進むかを見極めることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円５０銭～１５３円７０銭。 高市氏が積極財政や金融緩和を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策の思惑や日銀の追加利上げ観測の後退から円が売られやすくなっている。公明党との連立協議が難航するなか、首相指