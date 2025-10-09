きょう（９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８４５円高の４万８５８０円と大幅反発。あすはオプションＳＱ算出日にあたるが、前週末時点でイメージしていたものとは大きく異なる景色が眼前に開けている。買い方の大勝には違いないが、強気筋であっても想定外といえる峻烈な上昇相場に唖然とさせられているのではないか。前日に日経平均は上昇一服となったが、常識的には強弱観が対立する中もいったんは下値