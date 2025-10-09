お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太が、10月8日に自身のXに投稿した後輩芸人へのイジリが話題になっている。関は《一度だけご飯を食べた後輩からLINE。太田プロ、芸歴4年目えりんぎ探偵の岩間から「下北沢で行うライブのお誘い」でした。太田プロに入って後輩からライブに誘ってもらうの初めてなので嬉しかった。》と素直な気持ちをポストしたと思いきや、続けて《4年目で26年目の先輩誘うなんて気合が入ってますので12月2