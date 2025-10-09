女優の米倉涼子が、仕事での“ドタキャン”を続け、心配を集めている。かねてから、米倉との交際が報じられていた恋人にも、不穏な動向が伝えられて──。米倉は2024年12月の映画『劇場版ドクターX FINAL』で主演を務め、2026年2月にはドラマ『エンジェルフライト THE MOVIE』がAmazon Prime Videoで配信予定。しかし最近、ファンにとって不安になるできごとが続いている。「10月6日におこなわれた『第21回クラリーノ美脚大賞2