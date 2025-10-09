シャオミ・ジャパンは、先だって一般に向けた新製品発表イベント「Xiaomi EXPO 2025」を開催した。同社の日本市場での戦略などについては本サイトで10月3日に掲載済みである。本稿では後編として同イベントで発表され、発売となった新製品を紹介する。●スマートフォン15Tシリーズはライカと共同開発したトリプルカメラを搭載新製品でまず発表されたのは、スマートフォンの最新ハイエンドモデルのXiaomi 15Tシリーズの2モデル