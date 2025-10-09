中国のShenzhen GMK Technologyは、Amazon.co.jpにおいて10月10日まで開催されている「プライム感謝祭セール」において、Ryzen AI Max＋ 395を搭載するハイスペックミニPC「EVO-X2」を、特別価格で販売している。さらに、同セールと併用可能な5％オフクーポンも用意する。●ワークステーション級のパワーを体感「プライム感謝祭セール」では、「EVO-X2」のメモリー64GB／ストレージ1TBモデルが通常価格28万4390円のところ26％