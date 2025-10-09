ハクバの防湿庫「ドライボックス」がAmazon プライム感謝祭セールの対象製品となっています。20Lから128Lまで、計8モデルがそれぞれ30％OFFで購入できるチャンスです。 高温多湿な夏をなんとか終え、最近になってようやく涼しい季節を迎えられそうになってきました。ほっと胸をなでおろしたい気持ちにもなりますが、しかし、大切な機材の管理という意味においては1年を通して油断できる日などありません。後回しにしがち