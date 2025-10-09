元AKB48でタレントの河西智美（33）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。産後28キロのダイエットに成功したことを明かし、減量した方法を紹介した。【ビフォーアフター写真】「ほんまに凄い」産後28キロの減量に成功した元AKB48河西智美河西は「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら…と思い勇気を出して公開することにしました！」と書き出し、妊娠により体重が25キロ増えていたことを告白