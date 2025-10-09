個性派ドライバーが集う注目チーム 大阪トヨペットグループ（OTG）を母体とするLM corsaは、GRスープラ GTを投入した2021年に富士で2勝を挙げ、いきなりランキング3位を獲得するなど躍動した。しかし以降は成績が低迷。独自でフロントマスクを改良するなど策を打ったが、タイヤとのマッチングに苦しみ、もがき続けた。 今季は車両をスープラからレクサス・LC500にスイッチ。依然として苦しい戦いが続いていたが、鈴鹿サーキッ