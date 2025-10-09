核兵器のない世界を願い、広島空港で進む壁画の制作が大詰めを迎えています。壁画が描かれているのは、広島空港のターミナルビルの外壁約２００平方メートルです。取り組むのは、メキシコ人アーティストのきょうだいで、制作を始める前に被爆者から証言を聞いたといいます。核兵器のない世界の実現を願い、平和の象徴である折り鶴や戦争当時を生きた被爆者の様子などを描き、作業は大詰めを迎えています。■