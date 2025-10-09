北海道・室蘭警察署は2025年10月9日、性的姿態等撮影などの疑いで室蘭市の作業員の男（35）を逮捕しました。男は2024年11月29日と12月3日、室蘭市香川町の会社の男女兼用トイレにスマートフォンを設置して、同僚の40代女性の性的な部位を撮影した疑いが持たれています。男は2025年2月18日にも同様の方法で、同じ女性を盗撮しようとした性的姿態等撮影未遂の疑いが持たれていて、このとき女性がスマートフォンの設置に