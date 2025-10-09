ジーイエット [東証Ｓ] が10月9日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年2月期の最終損益(非連結)を従来予想の6.5億円の赤字→3.1億円の赤字(前期は14.7億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 ただ、3-8月期(上期)の最終損益は従来予想の3.7億円の赤字→5.9億円の赤字(前年同期は5.8億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理