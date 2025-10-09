横綱・豊昇龍（26）が9日、京都市の下鴨神社で土俵入りを行った。2036年に迎える式年遷宮の奉祝事業として行われ、横綱土俵入りは初めてという。同神社の崇敬者に豊昇龍の後援者がおり、同神社ゆかりの伝説の鳥「鸞鳥（らんちょう）」が描かれた化粧まわしを横綱昇進後に贈られた。この日、その鸞鳥が描かれた化粧まわしを着用しての土俵入りに「神様が守ってくれる、一緒にいると感じてやっていきたい」。参拝中、吹いた風ま