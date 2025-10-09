アクアは、キッチン小物やインテリア雑貨のような“くすみカラー”を新たに採用した2ドア冷凍冷蔵庫「SIMPLE＋（シンプル・プラス）」シリーズの最新モデル「AQR-16A」を、2025年10月17日（金）に発売します。実売価格は7万1500円（税込）。 「AQR-16A」 記事のポイント 単身世帯や2人世帯に最適なサイズの2ドア冷凍冷蔵庫。トレンドの“くすみカラー”は、アクアの女性社員が「自分たちが買うなら、どんな色の冷蔵庫？