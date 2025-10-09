土ヲ喰ム／淺井裕介 現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭の秋会期が開催されています。今回は高見島の見どころを紹介します。 高見島で展開しているのは「高見島アートトレイル」です。会場は急な坂道や階段が多く、トレッキングしながら点在する作品を楽しむスタイルです。 会場に隠れる空想の生き物 坂道を登って最初に見つけたのは木の中に隠れた作品。淺井裕介さんの「星屑の子どもたち」です。